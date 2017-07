La polizia blocca il funerale per sospetto omicidio: arrestato un romeno

Svolta nelle indagini sulla morte a Torino di Christian Fuentes Sanchez, il peruviano di cui la polizia. Un romeno di 25 anni, Bogdan Mogos Georgel, è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Lo scorso fine settimana avrebbe malmenato in un locale la vittima, deceduta dopo due giorni in ospedale. Prima di morire, il peruviano aveva mandato un messaggio WhatsApp ai parenti in cui raccontava di essere stato picchiato. Ad avviare le indagini è stata la denuncia della sorella. «Mio fratello - aveva detto - è stato ucciso».La vittima, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, aveva cenato con alcuni amici in un ristorante peruviano per poi concludere la serata in un bar di via Lauro Rossi, nel popolare quartiere Barriera di Milano. Forse ubriaco, ha infastidito alcuni avventori, tra cui il romeno arrestato.Tra i due sarebbe scoppiato un litigio: il peruviano ha schiaffeggiato il rivale, che lo ha aggredito a calci e pugni facendolo cadere sul marciapiede, dove ha battuto la testa. Il romeno ha chiamato l'autoambulanza e poi è tornato a casa. Christian è morto dopo due giorni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino per «ipertensione endocranica in emorragia cerebrale post traumatica». Le indagini della polizia sono coordinate dal pm Gianfranco Colace.