Donna in carrozzina travolta e uccisa. Gravissima la sua badante

Tragedia a Pesaro: un’auto travolge una signora in carrozzina e la badante: l’anziana muore, grave l’accompagnatrice. E’ successo nel pomeriggio in via Giolitti nei pressi dell’incrocio con via della Peschiera, dove un’auto condotta da un uomo ha travolto, per cause ancora di accertamento da parte della Polizia Municipale, le due donne che stavano attraversando.Un impatto tremendo che ha scaraventato a terra le due donne e completamente distrutto la carrozzella. Immediati i soccorsi da parte del 118, i cui operatori hanno tentato di rianimare la signora 90enne sul posto, in ambulanza e poi all'ospedale San Salvatore, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni la badante, ricoverata al San Salvatore.