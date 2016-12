Ingegnere ucciso a Napoli, blitz all'alba: il fratello ricercato per omicidio è irreperibile

di Leandro Del Gaudio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz all'alba in viale Maria Cristina di Savoia, la polizia cerca Luca Materazzo, al momento irreperibile. Sono le cinque del mttino quando gli uomini della Squadra Mobile bussano al civico tre di viale Maria Cristina di Savoia, all'interno del caseggiato dove lo scorso 28 novembre è stato consumato l'omicidio di Vittorio Materazzo. A questo punto appare ufficiale: Luca è indicato come l'assassino del fratello.Già pochi giorni fa gli agenti avevano bussato a casa sua, lo avevano cercato e non lo avevano trovato. Non c’era, era assente, lui più di tutti in attesa di sviluppi di una vicenda che lo vede indagato numero uno per la morte del fratello. Si era allontanato da casa sua già da un paio di settimane, un modo per staccare i ponti rispetto all’abitazione nella quale aveva vissuto assieme al padre Lucio (morto in circostanze ancora poco chiare), ma anche di fronte alla pressione esercitata da una vicenda che lo vede indiziato numero uno: unico ad essere accusato per il delitto consumato sotto casa lo scorso 28 novembre. Ha lasciato casa nel ponte dell’Immacolata, cedendo anche ai consigli degli amici che lo hanno spinto a prendersi un po’ di vacanza proprio nel pieno delle indagini condotte dalla Procura di Napoli.Probabilmente ha trascorso qualche giorno a Capri, come ricostruito ieri dal Mattino, forse è stato ospite in altre dimore di villeggiatura di amici e parenti. Una scelta assolutamente legittima, finanche comprensibile, dal momento che Luca Materazzo in questi giorni si è mosso da uomo libero: senza essere sottoposto a una misura cautelare, senza avere l’obbligo di informare alcun reparto di polizia giudiziaria prima di ogni spostamento. Libero di muoversi, libero di attendere gli esiti delle indagini ovunque gli facesse piacere. Un’inchiesta che fa leva sui test del Dna, sull’analisi delle tracce biologiche rinvenute sui reperti abbandonati dall’assassino in una sorta di discarica nella parte alta di viale Santa Maria della Neve.È qui che gli inquirenti hanno trovato il casco integrale che ha protetto il viso del carnefice di Vittorio Materazzo. Ed è ancora qui che sono sbucate due buste della spazzatura, in cui sono stati riposti gli abiti usati dopo aver colpito a morte il professionista 51enne. Una discarica usata come camera di compensazione, come spogliatoio destinato ad inghiottire le tracce dell’esecuzione, a lavare via il sangue con dei fazzoletti umidificati e a riconquistare una apparenza normale, perbene, inappuntabile. Un luogo decisivo, quella discarica. È qui che le indagini si sono concentrate sin dalle prime battute, grazie alla prontezza di un testimone che ha avuto la forza di immagazzinare elementi preziosi da consegnare agli uomini della Mobile. È la storia dell’unico teste oculare del delitto, che ha provato a seguire l’assassino e si è fermato solo quando ha capito che l’uomo (armato, incattivito dalla lite ingaggiata con Vittorio Materazzo, eccitato dal delitto) si stava imbucando in un vicolo buio e cieco. È stato lui ad indirizzare le indagini e a consentire l’acquisizione dei reperti utilizzati per estrarre il Dna dell’assassino. Già, i reperti. Oltre al casco, c’erano due coltelli da sub (uno dei quali era insanguinato), due paia di calze, una maglietta e un paio di pantaloni, due giubbini. Aveva il doppio di tutto l’uomo che ha ucciso Vittorio Materazzo. Una veste esteriore, un’altra interna, una doppia pelle, quasi fosse frutto di un atteggiamento bipolare.Come l’atteggiamento di chi è carnefice e vittima, predatore e preda, di chi impara ad assumere la condotta uguale e contraria di fronte allo stesso evento. Quanto basta a spingere gli inquirenti ad indagare, sin dalle primissime tappe di questa storia, sulla pista familiare. Chiunque sia stato ad uccidere Vittorio Materazzo, ha avuto comunque il problema della riemersione. L’assassino non avrebbe lasciato armi, casco e indumenti a pochi metri dal luogo del delitto, se non avesse avuto l’esigenza di ritrovarsi accanto al corpo martoriato dell’ingegnere. Perché non allontanarsi per ore da Chiaia? Perché non sparire e disperdere le tracce in modo da renderle irreperibili?