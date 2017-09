Noemi, pm chiede perizia psichiatrica per il fidanzato che l'ha uccisa

Il pubblico ministero ha chiesto una perizia per verificare la capacità di intendere e volere di Lucio, il 17enne reo confesso dell'omicidio di Noemi Durini. Il corpo della 16enne di Specchia è stato trovato il 13 settembre scorso, dieci giorni dopo la scomparsa della ragazza, sotto un cumulo di pietre in una campagna di Castrignano del Capo.



Il pm del Tribunale per i minorenni di Lecce, Anna Carbonara, ha depositato una richiesta di incidente probatorio a carico del giovane. Gli stessi legali di Lucio nei giorni scorsi avevano presentato la richiesta di procedere ad una perizia che ne attestasse la capacità di intendere e volere al momento dei fatti.



L'indagine di carattere tecnico-scientifico è ritenuta rilevante per la decisione dibattimentale. Per il codice penale infatti la capacità di intendere e volere dei minori che hanno compiuto 14 anni, ma non ancora 18 non è presunta, come per gli adulti, ma deve essere accertata nel concreto.



Un accertamento fondamentale secondo il pm, per cui va svolto nell'immediato e non nella fase processuale, «per evitare di pregiudicare irreparabilmente la valutazione psichiatrica del giovane». Lucio, detenuto presso il carcere minorile di Quartuccio, in Sardegna, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, crudeltà e futili motivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA