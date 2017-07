Choc nel Napoletano, geometra suicida: in due video su Fb il trailer della morte

di Giuseppe Crimaldi

Il video è un trailer tragico. Un'anteprima di morte. Sette minuti che anticipano un suicidio postato su Internet. Naturalmente va in onda su Facebook. «Purtroppo - esordisce sulla sua pagina personale il giovane protagonista che affida ad uno smartphone il suo ultimo e solitario testamento - io a questo punto non so più che cosa dire. Né cosa fare. Ma da oggi sarò la vostra persecuzione». La morte annunciata online. E i social come una immensa, infinita agorà utilizzata anche nel delirio degli estremi addii.



Se, come ha scritto Alberto Quintero Álvarez, «la morte è un infinito atto d'amore», allora questo messaggio firmato da Salvatore Balzano, provando a sublimare la tempesta delle passioni nel suo più estremo gesto, è indirizzato alla donna della quale si era perdutamente innamorato mesi fa. Ma quell'amore, forse, non era corrisposto. Ed ecco allora il sigillo del suicidio, probabilmente meditato da giorni.



Ha lasciato due lunghi videomessaggi sulla sua pagina Facebook, spiegando le motivazioni del gesto: poi si è tolto la vita dandosi fuoco nel suo studio professionale di geometra a Boscoreale, a pochi chilometri da Napoli. Quando sul posto sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri era oramai troppo tardi. Quarantadue anni, nessuna ombra nel suo passato personale e professionale. Nessuno ha informato le forze dell'ordine del suicidio annunciato, scoperto solo dopo che alcuni passanti avevano lanciato l'allarme per le fiamme ed il fumo nero che provenivano dall'edificio. Sui motivi dell'estremo gesto indagano adesso polizia e carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia.



Il suo solo chiodo fisso era quella donna conosciuta tempo fa: di lei si era innamorato tanto da perdere ogni altro punto di riferimento. Nell'ultimo, lungo «testamento» postato sulla pagina Facebook, Salvatore ricostruisce un percorso che sarebbe forse meglio chiamare calvario. Incomprensioni. O forse un presunto tradimento mai perdonato. «A questo punto - dice il geometra prima di darsi fuoco - tutto è palese, lo hanno visto tutti, il cielo e la terra. Non ce la faccio più. Ho provato a farti aprire gli occhi... Ma sai che cosa hai fatto?».



Nei due videomessaggi postati in rete la vittima annuncia il «gesto estremo», come lui stesso lo definisce, lanciando accuse nei confronti di una donna che, a suo dire, lo avrebbe tradito. Su Facebook quei video stanno continuando a raccogliere commenti e condivisioni. «Sto facendo questo video e sono molto ansioso - dice Balzano nei due filmati, che durano in totale più di 30 minuti - Ho paura, succederanno cose terribili dopo questo video e non potrò fare niente. Purtroppo lei mi ha distrutto e mi ha rovinato la vita». T-shirt blu, capelli lunghi, gli occhi fissi sulla telecamera che lo riprende. Algido, nel suo proposito di farla finita. La vita e la morte ai tempi di Internet. I social come amplificatori che non fanno un passo indietro: nemmeno quando si spiana la strada a un suicidio.



Dietro il gesto estremo, quello di togliersi la vita - scegliendo come fanno i monaci tibetani di darsi fuoco - resta un rapporto sentimentale finito presto e male. «Quando uscivamo assieme - dice Salvatore - non c'erano accessi reciproci! Ma appena ti riaccompagnavo a casa loro si ricollegavano, e questo era il gioco dell'aspettarsi... Te lo dissi, ma tu continuasti a raccontarmi solo bugie. Mi stavate ammazzando di rabbia».



Implodono le emozioni nel cuore di un uomo che si sente tradito. Abbandonato. Perché solo la mente di un essere umano che affida al giudizio degli altri la sua tempesta va capita: «Non auguro a nessuno quello che sto passando. Ma io non ce la faccio più». Chi conosceva Salvatore Balzano lo ricorda come una persona buona. Un sognatore, a modo suo. I sogni, come spesso accade, sono durati poco. «Io voglio bene a tutti - dichiarerà negli ultimi minuti del post registrato e postato su Fb - Adesso però devo andare. Ciao mamma, ciao papà, ciao amici».

