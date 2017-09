Firenze, scendono dall'auto dopo un tamponamento e un suv li travolge: due morti in A1

Due morti e un ferito grave in un incidente stradale sull'A1 Milano Napoli. Lo scontro, che ha coinvolto quattro auto, è avvenuto nel tratto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, all'altrzza del km 297.



Secondo la ricostruzione della Polstrada le vittime sarebbero scese dalle loro vetture dopo un tamponamento, quando è piombato su di loro un fuoristrada con a traino una roulotte, che non è riuscito a fermarsi in tempo. Il suv ha travolto l'ultima auto ferma, che ha poi schiacciato il gruppo di cinque persone mentre stavano compilando la constatazione amichevole.



I due uomini deceduti sono un 77enne della provincia di Benevento e un 70enne di Roma. La ferita più grave, figlia dell'uomo campano, ha 41 anni. Altre due donne sono in ospedale per accertamenti, ma stanno bene.



Secondo quanto reso noto da Autostrade per l'Italia sul posto sono intervenute le pattuglie di Polizia Stradale e i vigili del fuoco. Forti ripercussioni sul traffico, già intenso su quel tratto specifico dell'Autostrada del Sole, con code chilometriche.

