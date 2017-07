Camion sfonda guard rail e rimane in bilico sul viadotto: autista miracolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camion a rimorchio è rimasto in bilico su un viadotto lungo la strada a scorrimento veloce che collega Chieti a Guardiagrele ( Chieti). All'altezza del Comune di Bucchianico il mezzo pesante, che viaggiava senza carico, forse a causa dello scoppio di uno pneumatico ha sfondato un tratto di guardrail di alcune decine di metri; il rimorchionell'impatto è rimasto in bilico nel vuoto, mentre la motrice si è capovolta sulla strada. Il conducente, un 49enne di Guardiagrele, è stato trasportato all'ospedale di Chieti dove è giunto in codice rosso. Sul posto per i rilievi sono i Carabinieri.