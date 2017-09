Condannato a 10 anni per la morte della madre: schiaffo letale durante lite per un pezzo di formaggio

Per la morte della madre come conseguenza di maltrattamenti in famiglia, un 43enne di Brindisi, Daniele Massari, è stato condannato a 10 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Brindisi. I fatti risalgono al 13 ottobre 2016 quando vi fu una lite fra il figlio e la donna, Rita Bove, 68 anni, all'interno della propria abitazione. Secondo quanto emerso, la ragione del dissidio fu una disputa su un pezzo di formaggio: in quella occasione l'uomo sferrò uno schiaffo alla mamma che cadde battendo la testa. La consulenza medico legale ha stabilito poi che l'emorragia cerebrale che provocò il decesso dell'anziana, avvenuto successivamente in ospedale, era direttamente riconducibile al trauma subito.

