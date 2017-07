Un bambino romano di dieci anni è morto dopo essere rimasto incastrato sotto un masso nel parco Capanne di Marcarolo, in località Molino Nuovo di Bosio, al confine tra Piemonte e Liguria. Una tragica fatalità, secondo la prima ricostruzione dei soccorritori al lavoro nell'area impervia, con difficoltà tecniche, logistiche e di comunicazione.



L'allarme è scattato nel pomeriggio. Il bambino, L. P. era seduto sul masso che ha ceduto di schianto e, rotolando, lo avrebbe trascinato in uno specchio d'acqua annegandolo. Il bimbo era in vacanza in colonia e l'incidente sarebbe avvenuto sotto lo sguardo terrorizzato degli amici. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti da Ovada e Novi Ligure e con l'elicottero Vf Drago 66 e il Nucleo Sommozzatori. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i volontari del soccorso alpino.

