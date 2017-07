© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un orso, di nome Mario, entra nell'abitazione di un dipendente del Cam a Villavallelonga (L'Aquila) e devasta tutto. La famiglia è stata sorpresa nel sonno dal plantigrado che era entrato dalla finestra della cantina. Fortunatamente è scattato l'allarme. Madre, padre e due bambini, alla vista dell'orso che banchettava con tutto quello che ha trovato in dispensa, sono riusciti a fuggire dal balcone chiamando in aiuto i Guardiaparco e carabinieri forestale. Ora sono ricoverati nell'ospedale di Avezzano sotto choc.Nella tarda mattinata i protagonisti dell'incontro ravvicinato con l'orso Mario sono stati dimessi. L'animale invece non voleva saperne di abbandonare l'abitazione, visto che era piena di buon cibo. Così è stato narcotizzato e rilasciato in natura.