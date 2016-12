Valeria Marini, love story col karateka: "Rapporto speciale, lezioni di notte..."

✨BUON INIZIO SETTIMANA✨#bacistellari #happymonday #smile #followme #glamour #blackandwhite Una foto pubblicata da ✨#BACISTELLARI💋✨ (@valeriamarini) in data: 19 Dic 2016 alle ore 06:46 PST

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Si torna a parlare di Valeria Marini e del suo ipotetico fidanzato, ilStefano Maniscalco.Dopo i rumour la Marini si era affrettata a smentire la love story, sostenendo che il rapporto fra i due si limitasse a quello di allieva e maestro durante le lezioni di Karate. Anche il diretto interessato però è intervenuto sull’argomento con un’intervista ad “Oggi” realizzata da Alberto Dandolo.Al giornalista Stefano ha però fatto capire ben altro rispetto alla versione dall’ex gieffina in salsa vip: “Valeria non è una semplice amica, tra noi c’è un rapporto speciale. Le insegno karate! Ma il mio sport lo si può insegnare in palestra, per strada e in casa…E a qualsiasi ora del giorno e della notte!”