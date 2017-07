Tra Sara e Nicola è tornato il sereno e spunta un tatuaggio

di Ida Di Grazia

"A volte per ritrovarsi bisogna perdersi.. quasi del tutto .❤️"#222 @saraaffifellaufficiale Un post condiviso da Nicola Panico (@nicolapanico10) in data: 27 Lug 2017 alle ore 13:00 PDT

Il falò diandato in onda lo scorso lunedì sera su canale 5 è stato tra i più attesi di questa edizione diTra coppia ci sono 13 anni di differenza ma chi si è dimostrato essere più maturo tra i due è stata senza dubbio Sara.La bellissima modella campana ha dato al suo fidanzato una vera e propria lezione di vita senza mai trascendere e soprattutto essendo sempre rispettosa. Sara ha lasciato il fidanzato con un "Non mi merita! Esco sola!", salvo poi ripensarci. Un mese dopo la registrazione dello show Filippo Bisciglia è andato a trovare sia il calciatore campano che Sara facendo scoprire ai telespettatori che tra i due è tornato il sereno.A suggello dell'amore ritrovato Sara e Nicola hanno fatto un tatuaggio insieme. E' stato Nicola Panico a condividere la foto su Instagram corredata da questa frase " A volte per ritrovarsi bisogna perdersi.. quasi del tutto".