Il principe William furioso con Kate Middleton, ecco perché

decisione presa dalla moglie Kate Middleton

A recap of day 3 of the Royal tour: the Cambridge family departed Poland for Berlin, Germany, where their first order of business was a meeting with Angela Merkel. From there, they visited the Brandenberg Gate and the holocaust museum. They then met with individuals from the Strassenkinder charity before meeting the German president and his wife at the Bellevue palace. Their final engagement of the day was a second garden party celebrating the Queen's birthday - 19th of July 2017 #princewilliam #katemiddleton Un post condiviso da Duchess Of Cambridge (@hrhduchesscatherine) in data: 19 Lug 2017 alle ore 23:41 PDT

TODAY: the Cambridge's have left Warsaw, Poland for Germany. They are due to land in the capital city of Berlin within the next hour - 19th of July 2017 Their first order of duty is a meeting with German chancellor Angela Merkel. #princewilliam #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte Un post condiviso da Duchess Of Cambridge (@hrhduchesscatherine) in data: 19 Lug 2017 alle ore 02:35 PDT

More photos from the trooping the colour parade which took place last Saturday - 17th of June 2017 #princewilliam #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte Un post condiviso da Duchess Of Cambridge (@hrhduchesscatherine) in data: 18 Giu 2017 alle ore 19:48 PDT

LONDRA - Tensione in casa Windsor. Il principe William sarebbe andato su tutte le furie per una...Come riporta il sito, il primogenito di Carlo e Diana sarebbe molto preoccupato per le nausee che affliggono Kate anche in questa terza gravidanza e non condividerebbe affatto una scelta della moglie proprio legata alle nausee. La Duchessa di Cambridge infatti soffre di iperemesi gravidica e per cercare di arginare il disturbo - che a causa del vomito ripetuto potrebbe portare alla disidratazione, a una perdita eccessiva di peso e a squilibri nutrizionali - si è affidata a dei cosiddetti "metodi della nonna".Lo avrebbe svelato il principe William nel corso della cerimonia al Metropolitan and City Police Orphans Found e sarebbe apparso piuttosto contrariato. Iris Orrell, una signora 98enne presente all'evento, ha spiegato al Duca che anche lei soffrì di iperemesi e il dottore le consigliò di mangiare biscotti secchi. A quel punto William avrebbe vuotato il sacco, raccontando che anche Kate si sarebbe affidata a un metodo casalingo: "Abbiamo provato biscotti allo zenzero ma non c’è zenzero a sufficienza per stoppare le nausee. Abbiamo provato davvero tutto".Insomma, William sarebbe apparso davvero preoccupato per la condizione della moglie a tal punto da biasimare anche i "rimedi della nonna" escogitati da Kate. Non rimane che aspettare che passino i primi mesi di gravidanza perché la Duchessa di Cambridge torni in forma.