Il principe George, quel dettaglio che lo rende un bimbo come tutti gli altri...

TODAY: Prince George looked a little nervous as he walked into Thomas's Battersea for his first day of school! Mum Kate is still being treated for morning sickness at Kensington palace and was sadly unable to attend - 7th of September 2017 #princegeorge Un post condiviso da Duchess Of Cambridge (@hrhduchesscatherine) in data: 7 Set 2017 alle ore 04:55 PDT

Kensington palace released this adorable photo of little Prince George ahead of his first day of school! Chris Jackson photographed the duke and his four year old son outside Kensington palace yesterday morning 💕 7th of September 2017 #princewilliam #princegeorge Un post condiviso da Duchess Of Cambridge (@hrhduchesscatherine) in data: 7 Set 2017 alle ore 16:28 PDT

TODAY: Prince William proudly walks Prince George to his first day of school at Thomas's Battersea public school. The young prince was met outside by Helen Haslem, the head of the lower school, who also accompanied him to his first class. Unfortunately Catherine is still very unwell with morning sickness and missed George's big day - 7th of September 2017 #princegeorge Un post condiviso da Duchess Of Cambridge (@hrhduchesscatherine) in data: 7 Set 2017 alle ore 02:30 PDT

LONDRA - Tutti pazzi per il piccolo George. Da sempre sudditi e non sono fan del principino di Casa Windsor, le sue buffe espressioni infatti hanno fatto il giro del web. George imbronciato davanti ai fotografi,, insomma una vita da baby star. Ma in realtà anche il futuro erede al trono è un bimbo come tutti gli altri ed ecco cosa avrebbe combinato...Baby George sarebbe già stufo di andare a scuola. Come riporta il sito, papà William avrebbe raccontato: "George è già stufo di andare a scuola. L'ho appena accompagnato, ma sarebbe voluto tornare a casa con me".La confessione sarebbe stata fatta al papà di un compagnetto di George e in poco tempo sarebbe arrivata alla stampa. Insomma, il piccolo principe in fondo è un bimbo come tutti gli altri e nonostante le nobili origini di andare a scuola non ne vorrebbe proprio sapere... E chissà se i suoi fan così lo ameranno perfino di più!