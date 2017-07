Gianluca Vacchi presenta la sua nuova fidanzata, sui social bacia Ariadna Gutierre /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Vacchi archivia la storia con Giorgia Gabriele ed esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata. In un video su Instagram, durante uno dei suoi balletti, Vacchi si avvicina a una splendida ragazza e la bacia teneramente sulle labbra.La nuova fiamma è Ariadna Gutierre, nota per essere stata Miss Colombia nel 2014 e per pochi secondi, perché fu incoronata per sbaglio. La bella Adriana è stata anche Miss Universo nel 2015. I due sembrano essere proprio innamorati, sicuramente l'imprenditore italiano amante dei social non mancherà di deliziare i suoi fan di altri momenti con la sua donna.