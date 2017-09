Elisabetta Canalis torna in tv e "si sposa" con Costantino della Gherardesca

One more year of my life spent with the best husband I could ever imagine ! Grazie amore mio per essere così speciale ❤️#birthdaygirl #anniversary 👰🏽🤵🏽 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 15 Set 2017 alle ore 11:10 PDT

MILANO –torna in tv. L’ex velina, che si è trasferita in America, sposata con Brian Perri e diventata mamma della piccola Skyler Eva farà il suo ritorno sul piccolo schermo italiano.Elisabetta senbra sarà al fianco di: “Elisabetta Canalis, 39, tornerà molto presto in tv al fianco dell’amico Costantino della Gherardesca, 40 – fa sapere “Oggi” - L’ex velina sarà tra le protagoniste di un nuovo programma di Rai 2 dal titolo (provvisorio) Matrimoni improbabili.Ely diventerà “per fiction” la moglie di Costantino e dovrà adattarsi agli usi e costumi del Paese straniero che ospiterà il loro matrimonio tv. Dove celebreranno le nozze le due star? Ah, saperlo…”.