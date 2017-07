Eleonora Pedron e l'addio a Daniele Conte: "Si rivede con Gianmarco Pozzecco"

❤ @fiftyhousemilan ❤ #myfavoriteplace #fiftyhousemilan #hotel #milano #night #room #sweetdreamsworld #eyestoyoursoul 🌟 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 25 Lug 2017 alle ore 14:03 PDT

📷 @nosatolussoit pic by @piglio #eivissa #style #look #thanks #peoplefromibiza #togetherisbetter #friends #love ❤ Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 15 Lug 2017 alle ore 11:52 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Sembra esserci un ritorno di fiamma per. Dopo l’addio a Max Biagggi, l’ex Miss aveva trovato l’amore con, fratello del ben più famoso allenatore Antonio.Ora la love story sarebbe finita e la Pedron avrebbe un debole per un suo ex, l'ex cestita“Eleonora Pedron – fanno sapere le Chicche di gossip di “Chi” - tornata single dopo la rottura con Daniele Conte, fratello dell’allenatore Antonio, sta rivedendo spesso e volentieri un amico intimo di vecchia data: l'ex cestista Giamnarco Pozzecco”.