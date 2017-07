Beyoncé e Jay-Z comprano casa: 90 milioni di dollari per supervilla nel quartiere di Bel Air

di Giacomo Perra

Beyoncé e Jay-Z saranno presto proprietari di una nuova bellissima villa. Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, che cita una fonte anonima e confidenziale, la coppia più ricca e potente della musica mondiale, nelle prossime settimane, dovrebbe infatti chiudere la trattativa per l’acquisto di una splendida residenza in quel di Bel Air, quartiere vip della città di Los Angeles.Per accaparrarsi la dimora, comprata nel 2013 dall’attuale padrone di casa, che, fino a poco tempo fa, dopo anni di lavori, per cederla chiedeva 130 milioni di dollari, stando alle indiscrezioni, la celebre popstar americana e il suo illustre consorte di milioni ne dovrebbero sborsare “solo” 90.Soldi spesi bene, perché l’immobile ha davvero tutto quanto un vip potrebbe desiderare: sei unità abitative, otto camere da letto, undici bagni, quattro favolose piscine, diverse spa, una media room, un garage capace di ospitare fino a quindici veicoli, un immenso giardino di quasi due acri e un campo da basket.Insomma, dopo mesi di ricerche, nei quali, nel frattempo, la famiglia si è allargata con la nascita dei gemelli Rumi e Sir, Beyoncé e Jay-Z possono davvero dire di aver trovato la casa dei loro sogni: auguri a tutti!