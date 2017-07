Anna Tatangelo e la crisi con Gigi D'Alessio: "Lei ha un corteggiatore..."

😴#schh.. Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 9 Lug 2017 alle ore 09:20 PDT

💆🏽 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Giu 2017 alle ore 08:58 PDT

@bobosummercup Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieriofficial) in data: 27 Lug 2017 alle ore 05:53 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA