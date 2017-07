Venezuela, voli sospesi anche dall'Europa per motivi di sicurezza

Iberia e Air France hanno sospeso i voli diretti in Venezuela citando ragioni di sicurezza in vista del voto di domani per l'elezione dell'Assemblea costituente. Iberia ha cancellato il suo volo di domani da Madrid a Caracas e anticipato la ripresa dei voli non prima del due agosto. Anche Air France ha cancellato i voli per il Venezuela da domani a martedì. Già diverse altre compagnie avevano sospeso i voli per Caracas.



Tra queste, l'americana Delta Airlines che nei giorni scorsi ha annunciato la sospensione dei suoi voli da e verso il Venezuela, nella stessa giornata in cui la colombiana Avianca ha annullato le sue operazioni nel paese, in anticipo rispetto a quanto aveva annunciato. L'azienda ha comunicato ai sui clienti che a causa delle «condizioni di instabilità nel mercato locale» i suoi voli su Caracas saranno sospesi a partire dal prossimo 17 settembre, aggiungendo che i passeggeri che hanno acquistato biglietti per una data posteriore saranno rimborsati al 100%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA