Italiano trentenne trovato morto in Thailandia, il cordoglio dei colleghi

Andrea Parmeggiani, di Molinella (Bologna) lavorava per la Golinelli, azienda che produce e vende carni nella zona del bolognese. L'azienda ha ricordato il proprio dipendente con un post su Facebook, nel quale ha espresso il proprio dolore: «Ricordiamo il nostro caro collega Andrea - è scritto sul web - forte, instancabile, disponibile e con un sorriso per tutti. Condoglianze ai suoi cari dalla famiglia Golinelli e da tutti i colleghi».

Un italiano di 33 anni, Andrea Parmeggiani, è morto in Thailandia lo scorso 27 settembre. Fonti della Farnesina hanno confermato il decesso.L'Ambasciata d'Italia a Bangkok si è da subito messa in contatto con la famiglia per prestare loro ogni possibile assistenza e, in stretto rapporto con la Farnesina, sta seguendo il caso con la massima attenzione e continuerà a tenersi in stretto contatto con la autorità e i familiari della vittima.