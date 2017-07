Scopre che la moglie lo tradisce, milionario si toglie la vita in un albergo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scopre che la moglie lo tradisce e si toglie la vita. Phil Smith, di Dorset, era un milionario che viveva in una casa da sogno con la moglie e le loro tre figlie, ma la sua vita è stata rovinata dalla notizia del tradimento della consorte, un dolore tanto forte che lo ha spinto a suicidarsi.L'uomo aveva confessato quello che aveva visto, ovvero la moglie che si allontanava con un altro uomo, alla sua figlia maggiore, avuta da un'altro matrimonio. Dopo il lavoro si era concesso una cena tra amici, ma quando li ha salutati non è tornato a casa, ma in un albergo dove si è impiccato. Secondo quanto riporta il Daily Mail , prima di uccidersi avrebbe mandato dei messaggi ai suoi figli e a qualche amico per dire quello che stava facendo, ma sono stati tutti ricevuti quando ormai la tragedia era compiuta.L'uomo in passato aveva avuto un ictus, probabilmente a causa del grande stress lavorativo. Questa difficoltà fisica lo aveva reso molto fragile anche psicologicamente e aveva iniziato ad avere problemi nel suo matrimonio, ma sembrava che i due fossero intezionati a sistemere le cose, per questo la notizia del tradimento lo ha fatto crollare.