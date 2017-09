Google avvia indagine interna Facebook e Twitter in audizione al Congresso

Google ha avviato un'indagine interna per verificare se entità legate alla Russia hanno usato i suoi spazi pubblicitari o i suoi servizi per cercare di manipolare gli elettori durante la campagna del 2016. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, sottolineando che Google è anche in contatto con le commissioni del Congresso che indagano sul Russiagate.



Nei giorni scorsi, la commissione Intelligence del Senato, tra quelle coinvolte nell'inchiesta condotta al Congresso, ha invitato Facebook, Twitter e Alphabet - la società che controlla

Google - a comparire per un'udienza pubblica il prossimo primo novembre. L'invito è giunto in coincidenza con una stretta attenzione verso attività sui social media e inserzioni sul web con un possibile utilizzo da parte di russi per influenzare le scorse elezioni negli Usa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA