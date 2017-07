© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stuprata per due volte in un'ora. È quanto accaduto a una ragazzina di 15 anni di Birmingham lo scorso martedì sera: prima è stata aggredita da un uomo, un secondo invece, che sembrava essersi avvicinato per aiutarla, ha nuovamente abusato di lei.La ragazza stava camminando in un'area poco frequentata della città, presso la stazione di Witton, a pochi passi dallo stadio dell'Aston Villa, a nord del centro di Birmingham. La ragazza violentata da un uomo è riuscita a fuggire fuori dalla stazione in visibile stato di choc, a quel punto ha chiesto aiuto a un'auto in sosta nel parcheggio e l'uomo l'ha fatta salire senza esitazioni. Purtroppo però non ha trovato l'aiuto sperato e poco dopo quello che doveva essere il suo salvatore ha abusato di lei.