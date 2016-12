Poliziotto sniffa cocaina in servizio: il video registrato da un collega /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospeso per aver sniffato in servizio: ad immortalare l'evento è stato un video girato da un collega seduto al suo fianco. A finire nei guai è un poliziotto argentino,. Il suo collega, proprio durante il video gli chiede: "Come si fa a prenderla? Non fa male al naso?".Lui per tutta risposta sniffa, non curante della telecamera e dell'orario di servizio dice che la coca non fa male. Anzi, a lui fa particolarmente 'bene'. Tutto si è svolto a, molto vicinidiAdessoè finito sotto inchiesta: sul web gli utenti si dividono. C'è chi lo condanna, chi lo difende.Voi da che parte state?