Cede un masso sul Monte Bianco, muore alpinista di 35 anni

Muore a 35 anni sul Monte Bianco. Caduta fatale per alpinista sul versante francese della cima. L'incidente, riferisce il soccorso alpino di Chamonix, si è prodotto ieri intorno alle 19.30, quando una grossa roccia è franata trascinando la vittima, in gita assieme ad un gruppo di una decina di escursionisti, in un salto di venti metri. I soccorsi hanno inviato un elicottero sul posto ma le condizioni sul posto erano difficili, vista la scarsa visibilità.



La gendarmeria di Chamonix ha aperto un'indagine per stabilire le circostanze dell'incidente avvenuto nel cosiddetto Couloir du Go–ter, uno dei più frequentati del Monte Bianco, oggetto di frequente caduta massi. Sabato scorso, nello stesso luogo ha perso la vita un altro escursionista austriaco di 65 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA