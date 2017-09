Londra, lo scandalo del pollame: falsificate le date di scadenza dei prodotti

Prodotti di pollame con scadenze fasulle. È scandalo nell'industria della macellazione britannica dopo che è stato rivelato che il maggiore fornitore di pollame falsifica le date di scadenza sui prodotti venduti nei più importanti supermercati del Regno Unito. Una inchiesta congiunta di Guardian e Itv ha fatto emergere video girati all'interno dello stabilimento di 2 Sisters Food Group, società con sede a Birmingham, in cui gli operai alterano la data di macellazione degli animali per poter inserire delle scadenze più lunghe.



Le maggiori catene del Paese, Tesco, Sainsbury's, Aldi, Lidl e Marks & Spencer, hanno avviato delle inchieste per comprendere gli eventuali rischi dello scandalo. Secondo le testimonianze raccolte dai giornalisti inoltre, il pollame che viene rifiutato dalle catene spesso è nuovamente confezionato e rimesso sul mercato dal fornitore finito sotto accusa.

