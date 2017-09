di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiutano di sottoporre la figlia neonata a un trattamento medico per una scelta religiosa e vengono arrestati.Una coppia di Lansing, nel Michigan, è stata accusata di omicidio dopo aver rifiutato di far curare la loro neonata morta per itterizia., 30 anni, e suo marito di 36 anni, hanno avuto la loro bambina il 6 febbraio, in casa, ma dopo qualche ora hanno iniziato a notare nella piccola dei malesseri, che avevano allertato la stessa levatrice che ha poi consigliato loro di rivolgersi a un dottore. I medici le hanno diagnosticato dei problemi con l'ittero e hanno provato a convincere la coppia a sottoporre a delle cure la piccola, ma i due non hanno accettato: «Dio non commette errori», hanno risposto, «sarà quello che dovrà essere».Come riporta anche il Daily Mail , dopo qualche giorno la bambina ha inziato a vomitare sangue, la mamma ha continuato a tenerla in casa, nonostante le sollecitazioni della levatrice, incurante anche del fatto che il colorito della sua pelle stesse cambiando. Dopo giorni di agonia la bimba è morta, così i genitori si sono chiusi nella preghiera senza portare la bimba in ospedale o allertare la polizia fino a quando gli agenti non sono stati chiamati dal fratello della levatrice e hanno fatto irruzione in casa trovando il cadavere della bimba.La coppia è finita in carcere, l'autopsia ha confermato che la morte della piccola è stata dovuta all'itterizia e che se fosse stata curata sarebbe riuscita a sopravvivere senza alcuna conseguenza. Ora i geniori rischiano fino a 15 anni di carcere per omicidio.