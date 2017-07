Transgender, Ivanka su Twitter: «Orgogliosa di sostenere i miei amici Lgbt»

I transgender diventa questione di famiglia per i Trump.La decisione annunciata dal presidente degli Stati Uniti di bandire persone transgender dalle forze armate si ripercuote sulla figlia Ivanka che viene travolta dalle critiche, via web, per un tweet di diverse settimane fa in cui manifestava il suo sostegno per la comunità Lgbt. «Sono orgogliosa di sostenere i miei amici Lgbt e gli americani Lgbt che hanno contribuito immensamente alle nostra società ed economia», scriveva Ivanka il 2 giugno.



Adesso a corredo di quel tweet compaiono numerosi commenti che le chiedono in sostanza se ritenga di poter confermare quel sostegno dopo la decisione presa dal padre. Ivanka ricopre anche un ruolo ufficiale alla Casa Bianca dove ha un suo ufficio.

