È rimasta soltanto lei, tra le mura della scuola. L'unica studentessa, dopo che tutti gli altri alunni hanno deciso di non iscriversi quest'anno. La commovente storia arriva dall'Inghilterra, in particolare da Skipton, nel North Yorkshire, e a riportarla è il Daily Mail. La bambina, per cui i genitori hanno chiesto l'anonimato, ha dieci anni, e frequenta la Ings Community Primary & Nursery School. L'istituto doveva chiudere: si tratta di una scuola rurale, che secondo i piani delle autorità non avrebbe ragione di esistere. Troppo isolato e troppo costoso da mantenere. Lo scorso anno c'erano 42 studenti, e quando, a giugno, si è iniziato a parlare di chiusura, i genitori di 41 studenti hanno deciso di iscriverli da un'altra parte. Tutti, tranne una: «Non potevamo permetterci di portarla da un'altra parte», dicono i familiari della bambina, che hanno insistito con la dirigenza scolastica affinché rimanesse. E, anche per un solo studente, la scuola è obbligata a continuare le attività con almeno tre persone presenti a tutte le ore.



Classi colorate, insegnanti full-time, tutto a sua disposizione. Una situazione surreale, e anche un po' a rischio. Ma la piccola, e i suoi genitori, non sembrano preoccuparsene: «Vado nella scuola che hanno frequentato tutti i componenti della mia famiglia. Non capisco perché dovrebbe chiudere» - ha detto la bambina al Daily Mail. «Non posso mandarla in una scuola a mia scelta, l'unica alternativa è pagare un tutore domestico»



Secondo la direttrice la situazione non influirà sull'educazione dell'unica studentessa: «È comunque un ambiente molto bello e funzionale. Certo non ha nessuno con cui giocare, ma è come se tutto lo staff della scuola l'avesse adottata» commenta la direttrice della Ings Community Primary & Nursery School. «Sembra felice, è quello che volevano lei e i suoi genitori».



Una storia che sembra un film sentimentale, e che invece è realtà. Ma potrebbe non durare a lungo: il consiglio cittadino si riunirà a breve per decidere della chiusura della scuola, ed è altamente probabile, se non certo, che l'istituto frequentato da una sola studentessa chiuderà le sue porte, anche a lei, alla fine del semestre, o al massimo l'anno prossimo.

