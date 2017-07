Ha 98 lesioni al cervello e gli danno 6 settimane di vita, dopo 5 anni è ancora vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incredibile in Colorado. Gli avevano dato 6 settimane di vita al massimo, ma, 46 anni, papà di due bimbi, dopo 5 anni è ancora in vita e ha anche aperto un blog (http://98braintumors.com/). Sopravvissuto ad una forma aggressiva di cancro con metastasi allo stomaco, fegato, polmoni e ben 98 lesioni al cervello.«Mi ero scoperto una piccola escrescenza in testa,e così ho scoperto di avere un tumore. Mi sento bene e conduco una vita normale, per ciò che normale significa per me», ha detto ai media Usa Fay, che lavora e vive normalmente e fa sport con i suoi ragazzi. Robert Breeze, neurochirurgo all'ospedale dell'università del Colorado ha rimosso parte del cuoio capelluto, dei linfonodi del collo ed ha sottoposto Fay a trattamenti sperimentali con immunoterapie.Per ora ha funzionato, il cancro è in remissione. «Con questo tumore, con più di 5 lesioni di solito diamo 3-6 settimane di sopravvivenza, ma Fay ha sconfitto la legge delle probabilità»', ha detto Breeze.