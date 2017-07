Ferito negli scontri il corrispondente della Rai Carlo Paris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il corrispondente della sede Rai di Gerusalemme Carlo Paris è stato ferito a Gerusalemme alla Porta dei Leoni della Città Vecchia durante gli scontri di oggi pomeriggio tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana. Secondo quanto ha spiegato lui stesso, Paris è stato colpito da una granata assordante lanciata dalla polizia che gli ha procurato una ustione alla gamba destra. Paris è stato ricoverato in ospedale dal quale è stato poi dimesso. Con lui è stato ricoverato, e poi dimesso, l'operatore tv israeliano mentre la producer palestinese è ancora in ospedale.«Come sempre in questi giorni - ha detto all'agenzia Ansa Paris - stiamo raccontando gli scontri direttamente dalle strade di Gerusalemme. Si corre qualche rischio ma l'effetto televisivo è sicuramente molto forte». Paris ha poi raccontato il fatto: «la polizia stava caricando un gruppo di giovanissimi manifestanti palestinesi quando ha cominciato a sparare una serie di granate assordanti. Tre di queste - ha continuato - ci hanno colpito mentre eravamo proprio davanti la Porta dei Leoni. Siamo stati soccorsi inizialmente dal pronto soccorso palestinese, poi sono arrivate due ambulanze, una israeliana e l'altra palestinese, che ci hanno condotto nei rispettivi ospedali».