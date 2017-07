Assalto a supermarket di Amburgo: uomo accoltella clienti, un morto Scatta l'allerta terrorismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo ha accoltellato alcuni clienti di un supermarket di Amburgo: il bilancio è di «un morto e diversi feriti» Lo riferisce la tedesca Bild citando la polizia locale. L'aggressore, che ha tentato di darsi alla fuga, è stato arrestato.Dopo l'accoltellamento, avvenuto in un supermarket della nota catena Edeka nel quartiere Barmbek, le autorità di Amburgo hanno diramato una allerta terrorismo. La polizia precisa via Twitter che sono ancora ignote le cause del gesto ed è imprecisato il numero di feriti.La polizia di Amburgo ha precisato che al momento ogni ipotesi resta aperta sull'accoltellamento. Secondo le stesse fonti l'episodio sarebbe collegato ad un solo attentatore.