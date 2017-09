Eletta la nuova dea vivente Kumari: ha 3 anni e vivrà in isolamento fino ai 12

di Marta Ferraro

In Nepal è stata eletta la: si tratta di una bambina di tre anni. Come la tradizione impone da oltre 500 anni, la dea vivente Kumari è una bambina che viene venerata da indù e buddisti. La nuova dea è Trisnha Shakya e succede a quella uscente, Martina, che è stata la prima ad essere eletta nell'epoca repubblicana, che ora ha raggiunto i 12 anni.Trisnha Shakya è stata presentata al pubblico ed ai fotografi in braccio al padre nel Palazzo Kumari Ghar di Katmandu dove sarà reclusa per i prossimi nove anni con sporadiche uscite nelle festività religiose. «Trishna Shakya è la nuova dea. Ha sostituito Martina Shakya, che ha compiuto 12 anni», ha riferito all'agenzia Efe il sacerdote Uddhav Karmacharya, uno dei membri del comitato che ha selezionato la nuova dea. «Abbiamo scelto Trishna tra molte altre bambine perchè la sua mappa astrale era la più adeguata rispetto alle altre», ha spiegato l'uomo.Le bambine Kumari devono appartenere alla comunità indigena di Newar, avere un'età compresa tra i due e i quattro anni nel periodo dell'elezione, una mappa astrale adeguata e una voce chiara. Secondo la tradizione, le bambine scelte come dee sono la reincarnazione della dea indù Taleju e il loro mandato dura fino al compimento dei 12 anni, quando entrano nella fase della pubertà e di conseguenza devono lasciare il tempio. Di solito sono viste come attrazione turistica, studiano nel complesso dove vivono e possono ricevere la visita dei genitori anche con cadenza quotidiana.Per la famiglia della bambina la sua elezione è motivo di grande orgoglio, nonostante l'isolamento in cui sarà costretta a vivere. «É un momento di grande orgoglio per noi. Sono molto felice che mia figlia sia stata eletta dea», ha riferito alla stampa il padre della nuova dea, Bijay Ratna Shakya. Centinaia di persone hanno accompagnato in processione la piccola con musica tradizionale, dalla sua casa fino al tempo di Taleju, dove si è svolta la cerimonia di insediamento della nuova dea che ha incontrato quella uscente. La vecchia Kumari, Martina, è stata salutata con un omaggio dell'esercito ed è stata accompagnata dalla folla nella sua casa dove aveva vissuto con la famiglia prima che fosse eletta circa dieci anni fa.