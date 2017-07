La Corea del Nord lancia un nuovo missile intercontinentale: caduto nel mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile intercontinentale. Lo riferisce l'agenzia Kyodo citando fonti del governo di Tokyo. Il vettore, ha affermato invece, il premier Shinzo Abe, sarebbe caduto nella zona economica esclusiva nipponica nel mar del Giappone dopo un volo di 45 minuti circa, secondo il portavoce del governo, Yoshihide Suga. Anche Tokyo, come la Corea del Sud, ha convocato il Consiglio sulla sicurezza nazionale.



Il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano ha reso noto che il test è avvenuto intorno alle 11.41 locali dalla provincia settentrionale di Jagang. Il presidente Moon Jae-in ha convocato una riunione d'urgenza del consiglio sulla sicurezza nazionale all'1.00 di sabato, le 18.00 di venerdì in Italia.



A rivelare il lancio sono stati per primi gli Stati Uniti, che stavano proprio valutando se si trattasse di un missile Icbm.

