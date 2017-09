La star della tv Oprah Winfrey asso nella manica dei democratici per il dopo Trump

La star della tv Oprah Winfrey è l'asso nella manica dei democratici per riprendersi la Casa Bianca nel 2020. Parola di John Podhoretz, l'ex curatore dei discorsi di Ronald Reagan e George H. W. Bush che non è mai stato un fan del presidente Donald Trump, che rialimenta così i rumors su una possibile discesa in campo della popolare star. «È in una posizione unica», scrive Podhoretz. Winfrey risponde su Twitter: «Grazie per il voto di fiducia».

Non è la prima volta che circolano voci su una possibile candidatura di Winfrey alla Casa Bianca. La star televisiva ha ammesso che prima delle elezioni del 2016 riteneva di non essere adatta e non abbastanza preparata per una candidatura: la vittoria di Donald Trump però l'ha spinta a rivedere la propria situazione. «Gli americani stanno prendendo le distanze dal vecchio approccio della politica, e anche i democratici devono adeguarsi» aggiunge Podhoretz.

