Barcellona, treno sfonda banchina in stazione: 50 feriti, 5 gravi Video

Almeno cinquanta persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto questa mattina nella stazione di Francia, nel centro di Barcellona. Lo ha riferito la Protezione civile, precisando che è stato coinvolto «un treno regionale proveniente dalla località di Sant Vicenç de Calders. Non ci sono morti - ha detto un portavoce - ma una cinquantina di feriti di cui si ignora la gravità delle condizioni».







Secondo le autorità regionali, i feriti gravi sarebbero almeno cinque, fra i quali il conducente. Il un treno proveniente da Tarragona non è riuscito a rallentare e si è scontrato con la banchina. Lo riferisce El Pais.

© RIPRODUZIONE RISERVATA