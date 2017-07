Auto travolge e uccide una mamma incinta e i suoi 2 figli: il conducente stava chattando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donna incinta viene travolta da un'auto insieme ai suoi due figli, ma purtroppo nessuno si salva., 29 anni, Kaleb, 21 mesi, e Weston, 4 anni sono morti dopo che un pirata della strada li ha travolti mentre tornavano a casa.La famiglia di Chicago stava tornando a casa dopo che la mamma era andata a prendere i suoi bambini ospiti da alcuni giorni di una colonia religiosa. Un'auto però non ha rispettato lo stop, andando ad urtare un'altra vettura che si è scagliata contro i tre senza che la mamma potesse fare nulla per mettere in salvo sé e i suoi piccoli.Secondo quanto riporta il Daily Mail , il 25enne che ha causato l'incidente, si sarebbe distratto alla guida perché stava chattando dal suo smartphone. La donna e un bimbo sono morti sul colpo, il fratellino più piccolo, invece, è morto dopo tre giorni in terapia intensiva dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate.