Pensione, il servizio civile può essere riscattato

Riscattare gli anni di studio all'università è possibile, potrebbe diventare anche gratuito, ora un passo avanti sembra si possa fare anche per riscattare il periodo del servizio civile. Lo chiarisce una recente circolare Inps in cui vengono fornite le indicazioni di carattere generale relative "alla disciplina del rapporto di servizio civile universale, con particolare riferimento al riscatto dei corrispondenti periodi ai fini pensionistici".Il servizio civile è un periodo, che va da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 12, in cui si svolgono attività di volontariato finalizzate "alla difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica". Possono svolgerlo i cittadini italiani, quelli di paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano tra i 18 e i 28 anni.Al termine dello svolgimento del servizio civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli operatori volontari un attestato per il periodo di servizio effettuato, con l’indicazione delle relative attività. Possono richiedere il riscatto a fini pensionistici i volontari iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata. Inoltre, il periodo di servizio civile non deve essere già coperto da contribuzione.La presentazione della domanda per il riscatto non è soggetta a scadenza ed è facoltativa e potrà essere limitata anche ad un solo periodo del servizio civile. La domanda può essere presentata solo in via telematica e ad essa è necessario allegare la documentazione che attesti il periodo di servizio effettuato, il possesso dei requisiti richiesti, il progetto di servizio civile approvato, l’ente presso cui è stata svolta l’attività di servizio civile.