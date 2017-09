XFactor, Mara Maionchi in lacrime: ecco cosa è successo

di Ida Di Grazia

Britney Bricherasio, studentessa di 16 anni, forse non entrerà nella storia della musica ma verrà sicuramente ricordata come la cantante che ha fatto piangereNell'ultima puntata di, la giovane concorrente ha raccontato dietro le quinte di essere stata vittima di bullismo alle medie e alle superiori, per questo ha scelto di portare sul palco il brano di Francesca Michielin "Nessun grado di separazione".I giudici non sono molto convinti, "Ho rivisto Francesca - dice Levante - ma non ho trovato te", Manuel: "Non ho trovato delle cose particolari che mi hanno colpito, hai talento ma non mi hai spostato", Mara, invece non sembra pensarla così : "Ho sentito e mi è arrivato quando hai sofferto" e poi scoppia in lacrime. Alla fine per lei tre sì passando alla fase successiva.