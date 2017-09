Enrico Nigiotti da Amici a X Factor: «Non sono più quel ragazzino»

di Ida Di Grazia

L'ultima puntata diè dedicata ai ritorni. Dopo il cantante deisale sul palco una vecchia conoscenza del pubblico italiano e diE', 8 anni fa ha partecipato ade a un mese dalla fine del programma decise volontariamente di auto-eliminarsi dal gioco per amore verso la fidanzata, la ballerina Elena D'Amario.Il ribelle livornese ha partecipato anche a Sanremo giovani, la Maionchi lo riconosce. "Non ho problemi a rimettermi in gioco" dice Enrico e decide di esibirsi davanti aportando suo inedito "L'amore è". Giudici convinti, quattro sì e Levante aggiunge: "Ho avuto la certezza di essere davanti ad un artista".