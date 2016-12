Wes Anderson, il cast del nuovo film in un video: «Ci sarà anche Yoko Ono» /Guarda

di Alessio Barbati

Ci sarà anche Yoko Ono nel cast di “Isle of Dogs”, il nuovo film d'animazione in stop-motion di Wes Anderson. Il regista lo ha annunciato in un breve filmato caricato su YouTube ieri sera (21 Dicembre). Bill Murray, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Frances McDormand, Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Jeff Goldblum e F. Murray Abraham presteranno la voce ai protagonisti aggiungendosi a Yoko Ono, Edward Norton e molti altri. Nel cast di Anderson non ci saranno solo voci illustri. Come ha rivelato lui stesso, i fan potranno vincere un viaggio a Londra, dove si sta girando il film, per doppiare uno dei cani del film. Per partecipare basta donare 10 dollari alle casse della Film Foundation, la fondazione no-profit di Martin Scorsese per la conservazione delle pellicole di importanza storica.