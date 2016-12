Trono gay: «Claudio era già fidanzato con l'ex di Stefano Gabbana»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una conferma alle parole di Stefano Gabbana su Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini&Donne, sembrerebbero arrivare anche da Francesco Zecchini. Il corteggiatore a cui Sona ha preferito Mario Serpa ha infatti dichiarato: «Sapevo che prima della trasmissione era impegnato con Juan Fran Sierra, ex dello stilista». Lo riporta Blasting News Sierra è proprio l'ex del celebre stilista, ma Zecchini comunque ha spiegato: “So che stavano insieme prima dell'inizio di Uomini&Donne. Non credo che la storia sia proseguita anche durante il programma, ma non conosco Claudio al di fuori della trasmissione”.