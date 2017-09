Swarovski ✨💫✨ #brillianceforall #evolutiondoing #evolutiondoingforswarovski #swarovski @swarovski #testimonial Un post condiviso da Belén Rodriguez 🇦🇷🇮🇹 (@belenrodriguezreal) in data: 21 Set 2017 alle ore 04:03 PDT

Lacrime al Grande Fratello Vip. Jeremias si confida con gli altri inquilini della Casa e quando parla di Belen scoppia a piangere.Il fratello della showgirl argentina si sentirebbe in colpa per averla lasciata tanto tempo sola in Italia. "Per lei è stata dura - spiega tra le lacrime Jeremias - è stata sola per un sacco di tempo. Cancellare i ricordi non basta, resta una nuvola. Risolvere è importante. Se non risolvi rischi sempre di ritornare a pensarci. Belen si è fatta da sola. È stata da sola per un sacco di tempo. Sì, tu le hai fatto compagnia - dice riferendosi a Cecilia - poi è arrivato quel momento in cui tu ti sei fatta la tua vita e lei era triste, è rimasta sola. Non dico che è colpa tua. Mi sento colpevole. Sono l'unico fratello e per un sacco di tempo non ho fatto niente. Non mi rendevo conto. Non ci pensavo neanche".Jeremias scoppia a piangere e interviene Cecilia : "Se solo fossimo stati uniti, tutti insieme come adesso…la distanza è difficile. Tutti insieme stiamo bene. Litighiamo ma stiamo bene. In quel periodo si era arrabbiata. Era un periodo duro per lei ma io avevo bisogno di risolvere alcune cose. Così sono tornata in Argentina. Al fatto che siamo tutti insieme di nuovo pian piano si abituerà. Lei ha passato troppo tempo senza mamma e papà qua. Nel periodo in cui ti formi e definisci il tuo carattere. Aveva 18 anni. Sicuramente non le piace che qualcuno venga a dirle come fare le cose. Fa la forte ma ha bisogno di noi".