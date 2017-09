«Mina torna in tv»: ma è Federico Angelucci, standing ovation in studio

di Emanuela Sorrentino

Mina torna in tv. E lo fa grazie a voce e movenze di Federico Angelucci, uno dei concorrenti di Tale e Quale show, che interpreta l'artista cantando uno dei suoi successi: Amor Mio. A fine esibizione il giovane concorrente colleziona applausi, commenti positivi e standing ovation da parte di pubblico in sala e della giuria composta da Loretta Goggi, Christian De Sica, Enrico Montesano e, ospite della serata, Beppe Fiorello. "È la prima volta il sette edizioni che un uomo si trovi ad interpretare Mina", ha detto Carlo Conti nel presentare la performance di Angelucci, vincitore della sesta edizione di Amici. "Devo proprio dire tale e quale", ha affermato poi il conduttore al termine della prova, mentre la regia grazie ad un gioco di filtri ha reso Angelucci-Mina in bianco e nero e Conti a colori.