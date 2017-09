Giancarlo Magalli, nuovo scontro con Adriana Volpe: "Parla a vanvera...". Ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Continua lo "scontro" a mezzo stampa tra. Nonostante i due conduttori non lavorino più nella stessa trasmissione, pare che i rapporti non siano migliorati.Come riporta il sito Blogo , Magalli avrebbe smentito l'ex collega che avrebbe affermato più volte di averlo querelato per la discussione avvenuta nel corso della passata stagione dei Fatti Vostri : "Adriana è campionessa italiana di parlare a vanvera - afferma Magalli - non mi ha mai querelato, si fa solo pubblicità".E continua: "Non ho commentato perché io non commento più le dichiarazioni di gente che si fa pubblicità facendo polemiche e mettendoti in mezzo. Però la querela è un’altra cosa non vera. Adriana è campionessa italiana di parlare a vanvera. Lei non ha fatto nessuna querela! Sono passati 6 mesi e io non ho ricevuto nessuna querela. Il termine è di 90 giorni, quindi vuol dire o che non l’ha fatta oppure che il giudice non l’ha ritenuta proponibile; è inutile che continua a dirlo: non c’è nessuna querela! Io che devo fare? Sopporto cristianamente". Polemica finita? Staremo a vedere...