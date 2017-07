GF Vip, ecco la lista dei concorrenti: "Cristiano Malgioglio, i Rodriguez e le ex isolane"

Cammino cammino e chi incontro a #santrpez? la Star francese#michou. Stupendo ... j'adore. Baci amici di Instagram #video #misonoinnamoratodituomarito #youtube. Love Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 28 Lug 2017 alle ore 05:34 PDT

MILANO – Nuove conferme per i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ad accettar la reclusione nella casa di Cinecittà il cantante Cristiano Malgioglio e la showgirl Aida Yespica: “Dopo un lungo (ma inutile) corteggiamento da parte di Cristina Parodi, che avrebbe tanto voluto Cristiano Malgioglio come ospite fisso a Domenica In, il paroliere e showman ha preso la sua decisione: sposerà la causa (e la Casa) di Mediaset e sarà tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip con-dotto da Ilary BIasi e Alfonso Signorini.Tra le pareti di vetra del reality, Cristiano Malgioglio troverà un'amica con cui parlare spagnolo, una lingua che lui adora per i. suoi tanti viaggi verso Cuba: Aida Yespica ha detto sì, e porterà nella Casa le sue curve esplosive”.Altri concorrenti dovrebbero essere Cecilia e Jeremias Rodriguez, Ariadna Romero, Mariana Rodriguez e Dayane Mello.