Fabio Rovazzi confessa: «Sono fidanzato». Lei è una modella di 20 anni

Fabio Rovazzi si è fidanzato con Karina Bezhenar, una modella e attrice ventenne davvero molto bella. A renderlo noto è stato lo stesso fenomeno musicale in un'intervista a vanity Fair, in cui è comunque rimasto molto vago. E infatti sono pochissime le informazioni sulla ragazza che gli ha rubato il cuore, così come nessuna foto della coppia è mai trapelata dai social. "Sono fidanzato da un mese. Sono uno che s’impegna nelle storie d’amore. L’ho conosciuta tramite degli amici".