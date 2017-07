Cucciolata di lupi morti: uccisi da un animale selvatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccisi da un animale selvatico e non da qualche bracconiere. E' l'esito delle prime indagini sulla cucciolata di lupo, tre maschi e due femmine, trovata senza vita dai guardiaparco durante lo svolgimento del servizio di sorveglianza nel territorio di Opi (L'Aquila). Dal solo esame esterno delle carcasse, da parte del veterinario del Parco, risultò difficile stabilire con certezza la causa di morte. Nei giorni successivi, la perlustrazione della zona, con il nucleo di cani antiveleno del Reparto carabinieri del Parco, aveva escluso la presenza di esche, bocconi o altri animali morti per avvelenamento.Ora emerge che tutti i lupetti, 3 maschi e 2 femmine, erano perfettamente nutriti con latte materno e alcuni anche con carne portata dalla madre nei pressi della tana. Il peso si aggirava intorno ai 2 kg, compatibile con l’età dei soggetti di circa 25-30 giorni; Esternamente su 4 carcasse sono state rilevate minuscole ferite da morso intra-vitam per la presenza di un lieve sanguinamento esterno, localizzate sulla parte superiore e inferiore del collo e sul torace, e su due era apprezzabile la frattura non esposta delle ossa craniche a livello occipitale-cervicale. Iinternamente su tutte le carcasse sono state riscontrate gravi lesioni da morso.Le ferite erano di forma ovale, del diametro sempre inferiore ai 0,5 cm e distanziate di circa 3 cm.Dal quadro descritto, praticamente sovrapponibile per tutti i lupetti, è verosimile supporre che siano stati aggrediti ed uccisi da un carnivoro di taglia medio-piccola, che per motivi sconosciuti è venuto a contatto con loro in un momento nel quale i cuccioli erano rimasti soli, senza la protezione della madre e del branco.